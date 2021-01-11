Поліція встановлює подробиці того, що сталося.

У Дніпрі в балці біля хлібзаводу №9 сьогодні вранці виявили труп чоловіка.

Як повідомляє "Информатор Днепр", тіло знайшов місцевий житель.

У поліції кажуть, що тіло чоловіка на вигляд 30-40 років пролежало довгий час у заростях, а його нижня частина, імовірно, була з'їдена собаками. Слідів насильницької смерті на ньому не виявили, особу поки встановити не вдалося.

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На місці працювала слідчо-оперативна група, встановлюючи всі обставини.

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Автор: УНІАН