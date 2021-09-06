У 44-річної потерпілої опіки першого ступеня та отруєння чадним газом.

Українські рятувальники винесли з обійнятої вогнем квартири в Дніпрі жінку, яка спала в момент початку пожежі у неї вдома.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Інцидент стався рано вранці 5 серпня. Близько 3:30 до пожежної служби надійшов виклик про загоряння в одній з квартир на 6 поверсі дев'ятиповерхового будинку в Шевченківському районі Дніпра.

У момент пожежі всередині перебувала 44-річна господиня квартири. Виявилося, що вона була не в змозі залишити житло самостійно, тому рятувальникам довелося її виносити. Її госпіталізували з опіками першого ступеня та отруєнням чадним газом.

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Наразі причини того, що сталося, з'ясовуються. Одна з версій - загоряння через недопалок, викинутий з верхніх поверхів.

Раніше УНІАН повідомляв про іншу пожежу в Дніпрі - в результаті загоряння в одноповерховому покинутому приватному будинку загинули дві особи.

Автор: Станислав Кожемякин