У Дніпрі правоохооронці викрили потужну нарколабораторію, які займалися промисловим виробництвом та масовим збутом психотропної речовини.
Як повідомляє прес-служба міської прокуратури Києва, спільними силами прокуратури на поліції затримано 8 учасників міжрегіональної злочинної групи.
Зазначається, що спецоперація проводилася у чотирььох регіонах України, зокрема у Києві, а також на території Київської, Черкаської та Дніпропетровської областей.
Згідно з матеріалами слідства, учасники злочинної групи на базі промислового підприємства у м. Дніпро організували лабораторію з виготовлення психотропної речовини «амфетамін», а також займалися його масовим збутом через Telegram-канал та інтернет-магазин «klanamfa» по всій території України.
За оперативними даними, щомісяця злочинна група виготовляла та збувала від 250 до 300 кг амфетаміну. Оплата за «товар» здійснювалась за допомогою криптовалюти, яку в подальшому переводили в готівку.
Під час обшуків за місцями проживання фігурантів, в їхніх автомобілях, а також в приміщенні нарколабораторії вилучено рекордну партію амфетаміну загальною вагою близько 120 кг, понад 1 тонну прекурсорів, промислове обладнання, предмети, схожі на бойову зброю та боєприпаси. Також вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, «чорнові» записи про кількість збутих наркотиків та розрахунки у біткоїнах.
Одночасно правоохоронці припинили діяльність інтернет-магазину з продажу наркотиків.
За попередніми підрахунками, щомісячний обіг грошових коштів від продажу психотропних речовин може становити від 100 до 120 млн грн.
На даний час в порядку ст. 208 КПК України затримано 8 осіб, яким готується повідомлення про підозру та обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
Санкція статті передбачає від 9 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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