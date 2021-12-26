Чоловіка затримали за місцем його проживання з телефоном, з якого було повідомлено про вибухівку.

У Дніпрі затримали псевдомінера, який 25 грудня вдень повідомив про "мінування" Верховної Ради України.

Як розповіли в поліції Дніпропетровської області, 49-річний чоловік заявив, що має намір дистанційно підірвати закладену в адмінбудівлі парламенту вибухівку.

Чоловіка затримали за місцем його проживання. У поліції зазначають, що він мав при собі мобільний телефон, з якого було повідомлено про вибухівку. Наразі вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу.

Порушнику вручили повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.

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Як повідомляв УНІАН, раніше львівські рятувальники провели масштабну операцію з евакуації понад трьох тисяч людей із дев’яти ТРЦ через повідомлення від невідомого про нібито закладену вибухівку. Зловмисник вимагав 20 мільйонів доларів викупу.

А в Харкові поліція викрила чоловіка, який "замінував" станцію у харківському метрополітені. Він залишив у вестибюлі станції метро "Проспект Гагаріна" картонну коробку та повідомив, що в ній знаходиться бомба. Під час огляду вибухонебезпечних предметів та речовин виявлено не було.

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