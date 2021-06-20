Аварія, в якій загинула спортсменка, сталася 19 червня.

У ДТП на трасі Київ-Прилуки розбилася 21-річна рекордсменка Національного реєстру рекордів України в номінації "Найтриваліший безперервний біг на біговому тренажері" Катерина Долган.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила керівниця Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова.

Читайте такожВ Івано-Франківську водій під "кайфом" збив 5-річного хлопчика: момент моторошної аварії потрапив на відео"Ще два дні тому вона брала участь у своєму черговому забігу в Сумах. І попереду було ще все життя, маса планів, перемог і мрій... Коли ми готували її рекорд, ми назвали Катю - "Та, що біжить за Сонцем"... Легкого бігу тобі у вічність, дівчинко...", - написала Вєтрова.

Хто така Катерина Долган

Катерина Долган - кандидатка в майстри спорту з легкої атлетики, призерка численних змагань та чемпіонатів України.

Раніше дівчина встановила рекорд, подолавши максимальну відстань на спортивному тренажері. Вона пробігла за 5 годин 51 км без перерви на відпочинок.

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Автор: Ольга Робейко