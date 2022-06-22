Їм повідомили про підозру.

Чотирьом колаборантам, які погодились в окупованому Генічеську на Херсонщині, очолити псевдоміліцію, повідомлено про підозру.

Про це у Facebook повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

В повідомленні сказано, що, за даним слідства, з березня по травень 2022 року четверо громадян України, знаходячись на території окупованого збройними силами Російської Федерації м. Генічеськ Херсонської області, пішли на співпрацю з окупаційною владою та добровільно погодилися обійняти посади керівного складу псевдо правоохоронного органу - начальник, заступники начальника та керівник кадрового підрозділу.

"Ці особи займалися підбором кандидатів та співробітників до "міліції", охороною заходів, які проводились окупаційною адміністрацією, а також виконували інші псевдо "правоохоронні функції" на території міста", - сказано в повідомленні.

Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. При цьому зазначається, що серед підозрюваних – ексначальник охорони приватної фірми, колишні правоохоронці, які у різний час були звільнені зі своїх посад.

В Нацполіції зазначають, що санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Раніше повідомлялося, що в Генічеську місцеві патріоти вказали загарбникам і колаборантам, що очікують приходу Збройних сил України.

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