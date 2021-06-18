У Богодухівському районі Харківської області перехожий знайшов тіла двох підлітків. Вони потонули у водоймі.
Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Харківської області.
Чоловік зателефонував до поліції та повідомив, що близько 20:30 побачив в селі Колонтаїв тіла дітей у воді.
На березі знайшли велосипеди хлопців, одяг та мобільні телефони.
Читайте такожУ Києві напівроздягнений чоловік стрибнув з мосту та потрапив на відеоПоліцейські встановили особи загиблих. Ними виявилися 14 та 16-річні місцеві мешканці.
На тілах підлітків немає видимих ознак насильницької смерті.
Відомості про подію слідчим внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок».
На даний час встановлюються всі обставини трагедії.
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