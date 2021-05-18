Вранці 18 травня у Харкові "швидка" застрягла у багнюці. Пацієнтів у машині не було.
Як пише Суспільне, бригада їхала на перезмінку, повідомив директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта.
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Машина застрягла поблизу будинку 8/4 по проспекту Героїв Сталінграда. Там кілька років тому комунальне підприємство "Харківські теплові мережі" перекладало магістралі. Після ремонту ділянку не заасфальтували.
Рятувальники виїхали витягати "швидку" з багнюки близько 10:00 та успішно транспортували її на асфальтований майданчик, повідомив речник обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Євген Василенко.
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