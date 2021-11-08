Вона сказала, що намагалася покінчити життя самогубством.

У Харкові госпіталізували жінку, яка вилізла на високовольтну електроопору під напругою.

Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Харківської області.

Інцидент стався у Немишлянському районі міста. 7 листопада поліцейським повідомили, що біля однієї з багатоповерхівок по вулиці Краснодарській на високовольтній електропорі знаходиться дівчина.

На місце прибули чергові екіпажі патрульної поліції, медики та рятувальники. Відомо, що 27-річна жінка перебувала в неадекватному стані.

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Вона розповіла, що у такий спосіб хотіла покінчити життя самогубством. Її госпіталізували.

Раніше повідомлялося, що у Кирилівці ударом ножа вбили 26-річного чемпіона з джиу-джитсу Миколу Балабатька.

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Автор: Людмила Жерновська