Найбільший в області прапор України мали підняти на площі біля Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара 23 серпня.

У Херсоні до Дня Незалежності мали підняти найбільший в області прапор України, але гігантський флагшток впав на припаркований Lexus.

Про це повідомляє місцеве видання "Улюблений Херсон" з посиланням на Сергія Ільїна.

На фото видно, що в результаті падіння гігантського флагштока постраждав автомобіль, який знаходився під час монтажу неподалік.

Найбільший в області прапор України мали підняти на площі біля Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара, 23 серпня о 9:00. Його розмір повинен становити 12 на 18 метрів.

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Автор: Денис Прядко