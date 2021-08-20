На флагштоку повинен розвиватися прапор розміром 12 на 18 метрів / скріншот з відео
У Херсоні до Дня Незалежності мали підняти найбільший в області прапор України, але гігантський флагшток впав на припаркований Lexus.
Про це повідомляє місцеве видання "Улюблений Херсон" з посиланням на Сергія Ільїна.
На фото видно, що в результаті падіння гігантського флагштока постраждав автомобіль, який знаходився під час монтажу неподалік.
Найбільший в області прапор України мали підняти на площі біля Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара, 23 серпня о 9:00. Його розмір повинен становити 12 на 18 метрів.