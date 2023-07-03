За даним фактом розпочато службову перевірку.

Працівники ТЦК у Хмельницькій області вляпалися в скандал, намагаючись вручити повістку. Чоловіки увірвалися з погрозами в приватний будинок.

Відповідне відео з'явилося в мережі. На оприлюднених кадрах видно, як працівники військкомату увірвалися в приватний будинок в Деражні. Представники ТЦК заявили, що нібито мають право так поводитися, що вкрай обурило чоловіка й він спробував вигнати воєнкомів, які почали погрожувати йому "зламати ногу".

"На телефон знімати не можна. Я - майор поліції. Я тобі покажу своє посвідчення. Я тобі зараз ногу зламаю, виходь у двір. Ти сам собі її зламаєш, і голову теж, поб'ємось об заклад? Коли будеш тікати від нас. Ми не вривалися до тебе, я нормально увійшов в будинок", – говорив працівник ТЦК.

Після розголосу на інцидент відреагували в прес-службі Хмельницького обласного ТЦК і СП в Facebook. Там заявили, що призначена службова перевірка за результатами якої буде прийнято рішення.

"Разом з тим, звертаємо увагу, що командування Хмельницького ОТЦК і СП суворо засуджує будь-якого роду фізичне насильство! З нашого боку будуть здійснені всі необхідні заходи, в найкоротші терміни будуть встановлені подробиці і прийняті всі необхідні рішення!" - підсумував в ТЦК.

Скандали зі співробітниками ТЦК - останні новини

Нещодавно п'яний співробітник ТЦК в Ужгороді побив дружину військового. Жінка повідомила, що майор ОТЦК Варі Костянтин Володимирович спочатку пристав до них в магазині, а вони вийшли, то вдарив її кулаком в щелепу і в скроню.

Після розголосу інциденту в поліції Закарпаття розпочали досудове розслідування у справі про нанесення жінці тілесних ушкоджень співробітником Закарпатського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Це вже не перший скандал за участю співробітників ТЦК і СП. У зв'язку з цим перший заступник Міністра оборони Олександр Павлюк оголосив про перевірку роботи ТЦК і СП у всіх регіонах України.

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