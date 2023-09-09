Зараз поліція розшукує нападника, який втік з місця пригоди одразу після нападу.

У Києві озброєний ножем чоловік напав на двох дітей і поранив одного з них. Зараз правоохоронці розшукують нападника, повідомляє прес-служба столичної поліції.

Подія сталась близько 17:00 сьогодні на вулиці Мілютенка. За даними поліції, двоє хлопчиків 10 та 11 років під час гри зводили намет, коли до них підійшов незнайомець. Чоловік запропонував хлопцям допомогу, але ті відмовились.

Тоді незнайомець напав на дітей. Одному з хлопчаків нападник поранив руку ножем, іншому порвав футболку. Після цього чоловік одразу втік.

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Постраждалого хлопця шпиталізували. Поліція розшукує нападника, задіяно оперативників карного розшуку та патрульних поліцейських.

Напад на українських дітей в Німеччині

Як писав УНІАН, днями німецькі ЗМІ поширили інформацію, що в Нижній Саксонії російськомовний чоловік напав на українських дітей. Буцімто чоловіку не сподобалося, що діти розмовляли українською, тому він скинув 10-річного хлопчика з мосту в канал з водою.

Однак під час поліцейського розслідування з’ясувалося, що обставини події були дещо іншими. Німецькі поліцейські встановили, що нападу як такого не було, а обставини сварки між дорослим чоловіком і дітьми від початку були подані неправдиво.

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