Заблоковано рух трьома смугами Дніпровської набережної.

В Києві водій фури спробував розвернутися на жвавому перехресті в годину пік, проте застряг посеред дороги й заблокував рух.

Про інцидент повідомив користувач групи "Позняки Осокорки Харківський" в Facebook. Він стався на вулиці Дніпровська набережна в Дарницькому районі, неподалік від ТРЦ River Mall.

Через заблоковані смуги для руху деяким водіям доводилося виїжджати на "зустрічку".

Як передає "Київ Оперативний", перекрито відразу три смуги для руху в бік Дарницького мосту. Вантажівка стоїть там з 7-ї години ранку, з того ж часу там утворився затор.

Як повідомляв УНІАН, раніше в столиці водії "окупували" газон неподалік від райвідділку поліції, влаштувавши там парковку.

До цього в мережі показали київського маршрутника, який дивився відео під час руху. ЗМІ розповіли, чому його не зможуть покарати за це.

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Автор: Віолетта Орлова