У стрільця при собі було посвідчення учасника бойових дій та службове посвідчення інкасатора.

У Києві на Оболоні напередодні ввечері інкасатор обстріляв багатоповерховий житловий будинок.

Про це повідомляє "Обозреватель".

Як зазначається, компанія з чотирьох чоловіків поводилася неадекватно. Очевидці кажуть: ті не реагували на зауваження перехожих, згодом один з чоловіків відкрив стрілянину по багатоповерхівці, у тому числі по вікнах.

На місце було викликано поліцію, прибули автопатрулі та слідчо-оперативна група.

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"Компанію, що потрапляє під орієнтування, знайшли поблизу. У одного з чоловіків опинився травматичний пістолет (і дозвіл на нього). Також у стрільця при собі було посвідчення учасника бойових дій та службове посвідчення інкасатора", – повідомляє джерело. Внаслідок стрілянини постраждалих немає.

Зловмисником виявився 30-річний місцевий мешканець. Його затримали і мають намір оголосити про підозру. Розпочато кримінальне провадження за статтею про хуліганство.

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Автор: Юрій Годован