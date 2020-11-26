У Києві на Оболоні напередодні ввечері інкасатор обстріляв багатоповерховий житловий будинок.
Про це повідомляє "Обозреватель".
Як зазначається, компанія з чотирьох чоловіків поводилася неадекватно. Очевидці кажуть: ті не реагували на зауваження перехожих, згодом один з чоловіків відкрив стрілянину по багатоповерхівці, у тому числі по вікнах.
На місце було викликано поліцію, прибули автопатрулі та слідчо-оперативна група.
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"Компанію, що потрапляє під орієнтування, знайшли поблизу. У одного з чоловіків опинився травматичний пістолет (і дозвіл на нього). Також у стрільця при собі було посвідчення учасника бойових дій та службове посвідчення інкасатора", – повідомляє джерело. Внаслідок стрілянини постраждалих немає.
Зловмисником виявився 30-річний місцевий мешканець. Його затримали і мають намір оголосити про підозру. Розпочато кримінальне провадження за статтею про хуліганство.
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