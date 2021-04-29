Пожежа на дорозі в Києві / скріншот
У Голосіївському районі столиці сьогодні зранку спалахнув мікроавтобус.
Відео інциденту опублікували на сторінці "Київ оперативний" у Facebook.
"Ранок не з кави... На Заболотного під час руху почав палати бусік. На місці вже працюють рятувальники ДСНС та поліція. Сподіваємося, що ніхто не травмується", - йдеться у повідомленні.
У Києві палає мікроавтобус: відео
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