На місце прибули рятувальники й правоохоронці.

У Голосіївському районі столиці сьогодні зранку спалахнув мікроавтобус.

Відео інциденту опублікували на сторінці "Київ оперативний" у Facebook.

"Ранок не з кави... На Заболотного під час руху почав палати бусік. На місці вже працюють рятувальники ДСНС та поліція. Сподіваємося, що ніхто не травмується", - йдеться у повідомленні.

У Києві палає мікроавтобус: відео

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Автор: Юрій Годован