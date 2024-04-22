Обставини події встановлюються поліцією.

На Київщині мікроавтобус потрапив у провалля на дорозі, в результаті чого двоє пасажирів загинули, ще семеро травмовані. Як повідомили у ДСНС Київщини, трагедія сталась сьогодні вранці на території Іванківської громади поблизу с.Олива.

Прибувши до місця події, рятувальники в становили, що на трасі Іванків-Радомишль, мікроавтобус віз людей на роботу в с. Пісківка, і провалився у провалля. В салоні знаходилось 9 пасажирів.

"За результатами проведених аварійно-рятувальних робіт, було виявлено двох загиблих та семеро людей у тяжкому стані. Бригадами "швидкої" постраждалих направили до Бородянської та Іванківської лікарень", - повідомили рятувальники.

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Зазначається, що обставини даної події встановлюються поліцією.

Новини про ДТП

5 квітня стало відомо, що в Італії в ДТП розбилася 21-річна модель з Одеси Анна Краєвська.

Аварія сталася у провінції Пємонт. За кермом автомобіля "Ферарі" поруч із дівчиною був 40-річний косовський діджей Хісні Кестай. Він не впорався з управлінням і влетів в огорожу. Краєвська останнім часом жила в Швейцарії.

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