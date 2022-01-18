Пожежу вже ліквідували.

У Чернігівській області внаслідок пожежі, що сталася в приватному будинку у селі Браниця, загинули 4 особи.

Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, повідомлення про пожежу надійшло до ДСНС сьогодні, 18 січня, о 16:44.

За 40 хвилин пожежу було локалізовано, на ліквідацію пішло понад 2 години. Площа займання - 56 кв. м.

Читайте такожУ Кременчуці горіла АЗС: мікроавтобус врізався в цистерну з газом (фоторепортаж, відео)

До гасіння залучали 16 осіб та 4 одиниці техніки, з них від ДСНС 12 осіб та 3 одиниці техніки.

"Загинуло 4 особи, з них 3 дитини (2017 – 2018 р.н.)", - сповістили в ДСНС.

Причина пожежі не повідомляється, але рятувальники додали до повідомлення заклик перевіряти справність печей, газових, електричних та обігрівальних приладів.

Вас також можуть зацікавити новини: