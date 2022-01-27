Поки поліцейські вели з нею перемовини, рятувальники зайшли до квартири поверхом вище та завадили жінці вчинити самогубство.

У Києві ювенальні поліцейські разом із працівниками Держслужби з надзвичайних ситуацій врятували жінку, яка з малолітнім сином намагалась стрибнути з 12 поверху.

Згідно з повідомленням столичної поліції, вчора ввечері, 26 січня, до правоохоронців звернулась громадянка та повідомила, що її донька з малолітнім онуком зачинилась у квартирі та погрожувала скоїти самогубство разом з дитиною.

На місце було відправлено профільні служби.

Як розповів тимчасовий виконувач обов'язків начальника Дарницького управління поліції Олександр Савчук, з моменту надходження виклику він телефоном розмовляв з жінкою, аби у цей час рятувальники встигли спуститись з квартири поверхом вище.

"Я постійно відвертав увагу жінки різними питаннями та цікавився, де її син, просив не робити летальних кроків, пропонував допомогу. Коли я отримав інформацію, що працівники ДСНС спустились з 13 поверху, то рятувальники, які були біля квартири, одразу зламали двері та ми негайно зайшли до оселі. Далі ми виявили жінку на балконі та миттєво затягли її всередину, а 3-річного хлопчика заспокоїли, оскільки дитина була налякана діями матері", - повідомив Савчук.

На даний час життю хлопчика нічого не загрожує, його оглянули медпрацівники та передали бабусі.

32-річну уродженку Кропивницького правоохоронці затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі Дарницького управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 15, ч. 2 п. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України - замах на умисне вбивство малолітньої дитини. Правоохоронці за процесуального керівництва окружної прокуратури готують затриманій повідомлення про підозру. Їй загрожує позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі.

Читайте такожЗастрелився біля лікарні: у Києві чоловік вбив себе на ґанку медзакладу (фото)Як зазначається, у рамках досудового розслідування затриманій буде призначено ряд медичних експертиз, аби визначити стан осудності у момент скоєння злочину.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Кривому Розі прийомні батьки розчленували та спалили тіло доньки. Суд виніс їм вирок.

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