Він мав намір здати уламки на металобрухт.

У Кривому Розі на Дніпропетровщині патрульні зупинили автомобіль, у якому чоловік віз уламки російської ракети, щоб здати на металобрухт. Про це повідомляє патрульна поліція міста.

"Днями на Нікопольському шосе екіпаж зупинив автомобіль ВАЗ, який перевозив металобрухт. Під час поверхневої перевірки, серед вантажу, інспектори помітили в авто уламки та інші частини від предметів, схожих на ракети", - йдеться у повідомленні.

За словами водія, він усе це знайшов та збирався здати на металобрухт.

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Патрульні забезпечили охорону місця події, викликали відповідні служби та слідчих для встановлення всіх обставин події.

Поліцейські вкотре звернулися до громадян з проханням у жодному разі не наближатися до вибухонебезпечних предметів та не чіпати їх.

На Хмельниччині падіння уламків дрона спричинило пожежу

Сьогодні вночі Росія знову атакувала Україну дронами. Кілька БПЛА досягли західних областей.

Так, у Хмельницькому районі уламки одного зі збитих дронів впали на подвірʼя приватного домогосподарства. Постраждала господарська нежитлова споруда, зайнялася пожежа. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

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