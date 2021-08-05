Прибулі медики констатували його смерть.

На промисловому підприємстві у Кривому Розі 25-річний чоловік загинув після ураження струмом.

Про це пише Перший міський.

Інцидент стався на рудозбагачувальній фабриці №1, повідомляють у прес-службі рятувальників Криворізького району.

25-річного чоловіка вдарило струмом під час робіт у Тернівському районі, від отриманих травм він помер на місці.

Читайте такожУ лікарні померли ще двоє гірників після вибуху на шахті в Покровську"На Північному ГЗК під час виконання ремонтних робіт (підключення зварювального кабелю) на РОФ-1 втратив свідомість електрик дільниці. Колеги, що знаходяться поруч на робочих місцях, оперативно надали першу долікарську допомогу. На місце події була викликана швидка, лікарі якої, на жаль, констатували смерть робітника", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що причини смерті чоловіка розслідує спеціальна комісія.

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Автор: Людмила Жерновська