Потерпілий зробив зауваження через те, що люди біля його будинку голосно себе поводили.

Поліція Дніпра розшукує невідомих, які зарізали 36-річного чоловіка через те, що він поскаржився на шум. Невідомі голосно поводилися біля його будинку № 10 по вул. Саранській, тому він зробив їм зауваження.

Про це повідомила прес-служба Національної поліції України.

Так, 19 липня, близько 6-ї ранку від дружини загиблого до відділення Дніпровського районного управління поліції надійшло повідомлення. Жінка розповіла про злочин та відомі їй деталі цього інциденту.

Потерпілий зробив зауваження невідомим, які голосно поводилися біля його будинку № 10 по вул. Саранській м. Дніпра. В результаті чоловік отримав три ножові поранення та помер до приїзду швидкої допомоги та поліції.

Читайте такожНа Херсонщині під час патрулювання загинув 29-річний поліцейський: подробиці трагедії (фото)Тепер поліцейські встановлюють всі обставини події, на місці вбивства працює слідчо-оперативна група та кінологічна служба. Правоохоронці вживають розшукові заходи для затримання невідомих, які причетні до нападу. За фактом інциденту відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Черкасах чоловік обстріляв людей та втік до лісу.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Поліна Кузенко