Дівчинка підірвалась на сигнальному патроні. В наслідок інциденту дитину госпіталізували з розсіченням брови

У місті Сєвєродонецьк Луганської області на дитячому майданчику біля житлових будинків підірвалась 9-річна дівчинка.

Про це на сторінці в соцмережі повідомила начальник Відділу комунікації поліції Луганської області Тетяна Погукай. За її даними, інцидент стався о 17 годині на вулиці Енергетиків, дівчинка підірвалась на сигнальному патроні. В наслідок інциденту дитину госпіталізували з розсіченням брови. "На місце події негайно прибули правоохоронці, які обмежили доступ до майданчика, бо за попередньою інформацією вибухонебезпечних предметів було декілька", - повідомила Погукай.

Читайте такожУ Харкові чоловік закрився у власному гаражі й підірвався (фото, відео)"Вже знайдено ще два аналогічних патрони, які знаходились у кущах та на лавці. На даний час відомо, що вказані небезпечні предмети знайшли хлопці, які проживають у цьому ж дворі, на смітнику та заховали їх у кущах, а постраждала дівчинка їх знайшла", - йдеться у повідомленні.

Наразі слідчі разом з прокуратурою вирішують питання щодо кваліфікації події, тривають невідкладні слідчі заходи.

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Автор: Ірина Погоріла