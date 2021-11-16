Наразі поліція встановлює особу матері, яка залишила немовля на сходах коледжу.

У місті Новий Розділ Львівської області на сходах місцевого коледжу знайшли новонароджену дитину.

Про це йдеться у повідомленні Нацполіції Львівської області у соцмережі. "Сьогодні, 16 листопада, близько 10.30, в поліцію надійшла інформація про те, що в місті Новий Розділ на сходах коледжу, що на вулиці Степана Бандери, виявлено новонароджену дитину", - йдеться у повідомленні.

В даний час правоохоронці встановлюють особу матері, яка залишила немовля на сходах коледжу. "Просимо усіх, хто володіє будь-якою інформацією стосовно події, зателефонувати на оперативну лінію "102" або звернутися у найближчий підрозділ поліції", - закликали у поліції.

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На місці події працювала слідчо-оперативна група та інші співробітники територіального підрозділу. Дівчинку госпіталізовано у лікарню, загрози її життю та здоров’ю нема.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 135 Кримінального кодексу ("залишення в небезпеці"). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – позбавлення волі на строк до трьох років.

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Автор: Ірина Погоріла