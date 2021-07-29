40-річний Сергій Савчук, який був за кермом легковика, 20 років життя присвятив роботі в правоохоронних органах.

Жертвами страшної ДТП, яка відбулася сьогодні на Черкащині, став поліцейський із Закарпаття з родиною.

Про це повідомляє ТСН.

У закарпатському обласному управлінні Нацполіції підтвердили, що загиблими виявилися 40-річний старший оперуповноважений управління стратегічних розслідувань Сергій Савчук, його дружина та 12-річна донька.

Роботі в правоохоронних органах Савчук присвятив 20 років життя.

"Боровся з організованими злочинними групами, викрив не одну "схему" і затримав не одного злочинця", — зазначити в його управлінні.

Колеги описують загиблого поліцейського як щирого, доброзичливого, відповідального і надійного офіцера, а також професіонала своєї справи.

Аварія трапилася 29 липня в районі села Мала Севастянівка в Черкаській області. Ймовірно, перебуваючи за кермом легковика Volkswagen, Савчук виїхав за зустрічну смугу руху і зіткнувся з вантажівкою. В результаті він і його сім'я загинули на місці.

Нагадаємо, що пару місяців тому в Черкаській області сталася інша ДТП — водій з п'ятирічною дитиною в салоні в'їхав у стаціонарний пост поліції.

А нещодавно у Рівненській області у ДТП потрапив пасажирський автобус з понад 50 паломниками, які поверталися з Києва до Львова.

Автор: Станислав Кожемякин