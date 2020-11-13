Від отриманих травм чолові загинув на місці / фото dpchas.com.ua
У Львові чоловік загинув на зупинці громадського транспорту.
Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Львівської області.
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За словами очевидців, чоловік нібито випав з автобуса на тротуар та від отриманих травм помер на місці події.
Правоохоронці встановили особу загиблого – 69-річного мешканця одного з сіл Жовківського району.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження, проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.
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