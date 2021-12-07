Правоохоронці встановлюють, скільки людей могло постраждати.

Мешканка Києва у Львові облаштувала фіктивний обмінник та вкрала 19 тисяч доларів. Правоохоронці вже знайшли шахрайку.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

37-річна жінка разом зі спільниками взяла в оренду приміщення з окремим входом. При цьому вона повісила вивіску "пункт обміну валюти", а в мережі розмістила оголошення про обмін великої суми за заниженим курсом.

В результаті в обмінник прийшов чоловік, щоб обміняти 19 тисяч доларів, але гривень не дочекався. Шахрайка втекла з грошима через інший вхід.

Читайте такожДержбюджет-2022 змінить курс долара - прогнозЗнайти її допомогли вуличні камери відеоспостереження. Правоохоронці встановлюють, скільки людей могло постраждати. Всіх жертв махінації попросили звернутися до правоохоронців.

"Почали розслідування по "гарячих слідах". Встановили, що підозрювана є мешканкою Києва. Після встановлення всіх даних і підтвердження інформації за місцем проживання провели обшуки, в ході яких вилучили частину речових доказів", - йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, столичні оперативники затримали двох осіб, які створили псевдопункт обміну валют і обдурили киянина більш ніж на 700 тисяч гривень.

Спільники заздалегідь орендували приміщення, яке обладнали необхідною технікою під фіктивний пункт обміну валют і розмістили оголошення в інтернеті з вигідним курсом. Надалі чекали "клієнта".

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Автор: Анастасія Горбачова