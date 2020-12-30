69-річна сусідка розповіла, що впала з драбини під час прибирання і не може ходити.

Львівський школяр допоміг патрульним врятувати жінку, яка травмувалася і не могла пересуватися.

Як повідомляється в сюжеті ТСН, одинадцятикласник Артур Павлюк почув крики сусідки. Оскільки вона не відчиняла дверей, тож щоб з'ясувати, що сталося, хлопець у своїй квартирі розібрав вентиляційну решітку і через неї спілкувався із жінкою.

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69-річна сусідка розповіла, що впала з драбини під час прибирання і не може ходити. Артур, порадившись із батьком, викликав поліцію, зустрів копів і показав, де квартира потерпілої. Поліцейські за допомогою драбини піднялися на другий поверх, відтиснули вікно і потрапили до помешкання.

Там вони виявили жінку, яка лежала на підлозі й не могла поворухнутися. Лікарі швидкої запідозрили у неї перелом шийного відділу хребта. Жінку забрали до лікарні, а хлопця, який виявив кмітливість і небайдужість, поліцейські нагородили.

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Автор: Олександр Топчій