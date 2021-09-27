Затримані перебувають під вартою. Фото фігурантів, а також знайденого у них, силовики не публікують.

Російська Федеральна служба безпеки (ФСБ) заявила про запобігання в республіці Башкортостан теракту на одному з "об'єктів правоохоронних органів".

Як повідомляється на сайті ФСБ, всього було затримано п'ятьох жителів Уфи, які нібито входили до складу неонацистського угруповання. Затриманих підозрюють у підготовці теракту з використанням саморобної вибухівки.

Силовики заявили, що в ході обшуків у затриманих серед іншого знайшли портрети Степана Бандери, а також зброю, вибухівку, інструкції з виготовлення вибухових пристроїв, націоналістичну атрибутику і портрети ватажків Третього Рейху.

За фактом було порушено кримінальну справу за статтями про приготування до теракту, проходження навчання з метою здійснення терористичної діяльності, незаконне виготовлення вибухових речовин або вибухових пристроїв. Фігурантів вже взяли під варту.

Як раніше повідомляв УНІАН, народні депутати України пропонують Верховній Раді звернутися до ООН з вимогою визнати Федеральну службу безпеки РФ і Генштаб ЗС Росії терористичними організаціями.

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Автор: Юрій Годован