Аварії зазнав легкомоторний приватний літак.

У Малайзії розбився легкомоторний приватний літак. Борт упав на автомобільну трасу – катастрофу зафільмували відеореєстратори.

Як повідомляє місцеве видання Malay Mail, внаслідко авіакатастрофи загинули щонайменше десятеро людей. Серед жертв два члени екіпажу, шість пасажирів борту та два мешканці міста, де розбився літак. За словами очевидців, уламки літака після вибуху зачепили мотоцикл.

У Малазійському управлінні цивільної авіації заявили, що літак прямував з міжнародного аеропорту Лангкаві до аеропорту Султан Абдульазіз Шах у Куала-Лумпурі. Він розбився на околицях міста Шам Алам.

Інші авіакатастрофи

17 липні в Польщі сталася жахлива авіакатастрофа. Легкомоторний літак впав на ангар, де перебували люди. Внаслідок інциденту біля польського міста Нови-Двур-Мазовецькі на місці загинули пʼятеро людей.

Водночас у США літак із пасажирами розбився поблизу Лос-Анджелеса. Загинули всі люди, що перебували на борту.

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