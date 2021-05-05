У Миколаєві з річки виловили тіло 20-річної Катерини Білоненко, яка зникла два дні тому.
Про це повідомляє поліція Миколаївської області на своїй сторінці у Facebook.
«На жаль, сьогодні вранці тіло 20-річної розшукуваної було виявлено у річці, попередньо, без зовнішніх ознак насильницької смерті», - йдеться у повідомленні.
Читайте такожУ Полтавській області знайшли мертвою 17-річну дівчину
За вказаним фактом, як того вимагає процедура у подібних випадках, розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України «Умисне вбивство».
Обставини трагедії встановлюються.
Відомо, що Білоненко Катерина Олегівна 2000 року народження 3 травня приблизно о 16:00 пішла з дому та не повернулася.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Під Одесою знайшли останки повішеної на дереві жінки - очевидці
- У Вінниці знайшли мертвим зниклого 24-річного хлопця (фото, відео)
- У Києві знайшли сумку із розчленованим тілом (фото)
- На Чернігівщині у водоймі виявили мертвим 7-річного хлопчика
- В Очакові у канаві знайшли мертвого військового із запискою (фото)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram