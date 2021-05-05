Відомо, що Білоненко Катерина Олегівна 2000 року народження 3 травня приблизно о 16:00 пішла з дому та не повернулася.

У Миколаєві з річки виловили тіло 20-річної Катерини Білоненко, яка зникла два дні тому.

Про це повідомляє поліція Миколаївської області на своїй сторінці у Facebook.

«На жаль, сьогодні вранці тіло 20-річної розшукуваної було виявлено у річці, попередньо, без зовнішніх ознак насильницької смерті», - йдеться у повідомленні.

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За вказаним фактом, як того вимагає процедура у подібних випадках, розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України «Умисне вбивство».

Обставини трагедії встановлюються.

Відомо, що Білоненко Катерина Олегівна 2000 року народження 3 травня приблизно о 16:00 пішла з дому та не повернулася.

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Автор: Денис Прядко