Генпрокуратура Молдови відмовила Білорусі в екстрадиції Яковенка.

У Молдові відпустили з-під варти затриманого напередодні позафракційного народного депутата України Євгена Яковенка.

Як повідомляє молдовське видання Deschide.MD, генпрокуратура Молдови відмовила Білорусі в екстрадиції Яковенка.

Зокрема, у відомстві наголосили, що у своїй резолюції від 9 березня щодо агресії Росії проти України парламент Європейського союзу засудив допомогу Білорусі у вторгненні Росії до України, а згодом було запроваджено ряд санкцій.

Також зазначається, запит Білорусі викликає сумніви щодо забезпечення прав і доступу до справедливого суду у разі екстрадиції Яковенка.

Варто відзначити, що Євген Яковенко був обраний до Верховної Ради у 2019 році в окрузі № 52 Донецької області. Політика тоді звинуватив його суперник від вже забороненої партії "Опозиційна платформа - За життя" в підкупі та фальсифікації.

Як повідомляв УНІАН, народного депутата Верховної Ради Євгена Яковенка затримали 5 червня. Причиною затримання стало те, що депутат був оголошений Білоруссю в розшук по лінії Інтерполу.

Білоруські правоохоронці звинувачують Яковенка у хабарництві та корупції й зареєстрували запит на його арешт та екстрадицію.

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