До поліції звернувся господар тварини. Розпочато кримінальне провадження.

У передмісті Одеси пенсіонер вбив каменем сусідського кота.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, в правоохоронні органи із заявою звернувся 60-річний чоловік. Він попросив вжити заходів до сусіда, який у нього на очах каменем убив його кота.

За фактом відкрито провадження за ч. 1 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України.

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції № 2. Всі обставини події встановлюються.

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Як повідомили в соціальних мережах очевидці, інцидент стався в передмісті Одеси – в мікрорайоні, який місцеві жителі називають "Царське село" (територія в курортній зоні). Чоловік вбив кота, нібито, тому що той "гадив на його території".

Відзначається, що, убивши тварину, пенсіонер засунув його в кульок і хотів "викинути або закопати".

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Автор: Лариса Козова