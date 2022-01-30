Передбачається нещасний випадок.

У передмісті Одеса подружжя отруїлося побутовим газом.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Відзначається, що НП сталася в селі Нерубайське.

Мертвих чоловіка і жінку, 1965 і 1956 р.н., виявив 29 січня за місцем проживання їх син. У будинку батьків відчувався різкий запах газу.

Слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, яка працювала на місці події, встановила: обстановка в будинку не порушена, слідів проникнення в житло немає, ознак насильства на тілах людей теж.

Читайте такожПід Києвом жорстоко зарізали сімейну пару: перші подробиціПопередня причина смерті подружжя-отруєння побутовим газом. До Єдиного реєстру досудових розслідувань попередньо внесено відомості за п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з відміткою "нещасний випадок". Для визначення остаточної причини смерті та правової кваліфікації події тіла направлені на судово-медичну експертизу.

Як раніше повідомляв УНІАН, у селі Розвадів Стрийського району Львівської області в одному з приватних житлових будинків знайшли мертвими двох місцевих жителів. Одна жертва 1958 року народження, а інша-1965-го.

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