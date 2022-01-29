Зловмисник жорстоко вбив охоронця, а потім підпалив магазин з тілом.

В Одесі затримано чоловіка, який убив у Херсонській області охоронця магазину.

Про це повідомили в департаменті карного розшуку Національної поліції України.

Зазначається, що в поліцію в Херсонській області надійшло повідомлення про те, що горить магазин, всередині перебуває мертвий чоловік. Після огляду місця події стало відомо, що підпал був умисним, з магазину зникла жіноча сумка, в якій було 20 тис. грн.

Як виявилося, раніше співробітниця магазину через інтернет познайомилася з чоловіком, з яким згодом вони почали разом проживати. Він розповів жінці, що раніше притягувався до кримінальної відповідальності і має намір знову скоїти крадіжку.

"Одного вечора він повернувся з грошима..., зібрав свої речі і сказав, що йому терміново потрібно виїхати. Вранці жінка в магазині виявила тіло охоронця з численними тілесними ушкодженнями", - повідомили в департаменті.

Як з'ясувалося, зловмисник шляхом віджиму вікна проник до магазину, а коли побачив там охоронця, завдав йому п'ять ударів колото-ріжучим предметом.

"Завдяки злагодженій роботі працівників управління карного розшуку ГУ НП в Херсонській області та управління карного розшуку ГУ НП в Одеській області вдалося оперативно затримати неодноразово судимого чоловіка, який переховувався в Одесі", - сказано в повідомленні.

Фігуранта затримано в порядку статті 208 КПК України.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Харківській області затримано жінку, яка вбила свою новонароджену дитину. Мертву дитину виявила свекруха зловмисниці і повідомила в поліцію 28 січня. Поліцейські провели огляд місця події та вилучили речові докази.

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