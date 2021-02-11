Серед розбитих авто - машина, яка належить зловмисниці.

У передмісті Одеси жінка цеглиною пошкодила шість автомобілів.

Як поінформували в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, сьогодні вранці в правоохоронні органи надійшло повідомлення від жителів села Хлібодарське Біляївського району Одеської області про те, що місцева жителька цеглиною б'є по машинах, припаркованих на стоянці біля однієї з багатоповерхівок.

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Прибувши на місце події, правоохоронці застали там 39-річну правопорушницю. Від будь-яких пояснень щодо своїх дій вона відмовилась.

Опитавши родичів жінки і власників пошкоджених автомобілів, поліцейські з'ясували, що разом з п'ятьма сусідськими вона розбила і власне авто.

Жінку направили до медичного закладу для проходження огляду на стан алкогольного та наркотичного сп'яніння. Вирішується питання про правову кваліфікацію події.

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Автор: Лариса Козова