У водійських дверцятах виявили пакетик із 0,5 грама кокаїну, також його виявили в організмі українця.

У Польщі співробітники Прикордонної служби затримали громадянина України, який погрожував їм ножем. Чоловік займався незаконним переправленням мігрантів, крім того в його мікроавтобусі знайшли наркотики.

Про це повідомляє Прикордонна служба Польщі. Зазначається, що прикордонники намагалися зупинити мікроавтобус із польською реєстрацією, що прямував в бік кордону з Німеччиною, для контролю. Проте водій проігнорував сигнали про зупинку і почав тікати, збільшивши швидкість. Вже біля прикордонного села Валовицічоловік раптово зупинив мікроавтобус, вискочив із нього й спробував втекти.

"Прикордонники здійснили попереджувальні постріли. Однак виявилося, що водій не збирався здаватися. Він дістав ніж і почав погрожувати прикордоннику, після чого сказав, що поріжеться сам. На місце події були викликані медики, поліцейські з переговорником і пожежна команда. Після спілкування з поліцейським переговорником чоловік відклав ніж і був затриманий. Водій транспортного засобу, 26-річний громадянин України, у вантажному відділенні автобуса мав намір перевезти групу іноземців до Німеччини. Оглянувши автомобіль, прикордонники виявили у дверях водія пакетик із речовиною білого кольору (0,5 грама), яка після перевірки за допомогою тесту на наркотики виявилася кокаїном. Тест на наявність наркотиків в організмі водія також дав позитивний результат", – йдеться у заяві прикордонників.

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Українцеві оголосили про звинувачення в організації перетину польсько-німецького кордону всупереч правилам, непокорі наказу про зупинку транспортного засобу, нападі на офіцера і водінні в стані наркотичного сп'яніння. Його заарештували на 3 місяці. Відомо, що за сукупністю звинувачень чоловікові загрожує до 10 років увʼязнення.

Інциденти з українцями за кордоном

У жовтні в Італії сталася смертельна аварія. Внаслідок ДТП з автобусом у місті Местре (Венеція) загинула 21 особа. Серед жертв – девʼятеро українців.

У вересні в Чорногорії сталася смертельна ДТП – автобус впав з обриву. Серед постраждалих є українець. Йому довелося ампутувати кінцівку.

У Британії в аварії загинула українка з двома дітьми. Інцидент стався на початку вересня. Відомо, що в ДТП загинули 35-річна Дарія Бартєнєва, її 6-річний син Ігор та 15-річна падчерка Анастасія.

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