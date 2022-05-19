Чоловіка судитимуть за те, що заперечував збройну агресію РФ / фото ua.depositphotos.com

У Рівненській області 59-річного уродженця Білорусі судитимуть за заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України.

Про це повідомляє Рівненська обласна прокуратура на своїй сторінці у Facebook.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік, який є уродженцем Республіки Білорусь, але вже багато років проживає у Вараському районі Рівненщини, у своїх розмовах останній категорично заперечував причетність російських військовослужбовців до бомбардування українських міст. Також він виправдовував знищення військами країни-агресора телевежі поблизу Рівного та об'єктів цивільної інфраструктури області", - йдеться в повідомленні.

За процесуального керівництва прокуратури справу скерували до Зарічненського районного суду. Максимально чоловіку загрожує до трьох років в'язниці.

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Як повідомляв УНІАН, раніше в Черкасах викрили російську пропагандистку, яка підтримувала окупацію частини територій України, а також заперечувала військову агресію Росії.

А в Харківській області служитель храму виправдовував повномасштабну війну Російської Федерації проти України. Правоохоронці повідомили чоловікові підозру.

Нагадаємо, в березні Верховна Рада України встановила кримінальну відповідальність за заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України.

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