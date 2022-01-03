27-річний військовий був у відпустці.

На вулиці Соборній у Рівному внаслідок ДТП загинув військовий. Його збив водій на Audi, у якого з собою було посвідчення помічника-консультанта депутата облради.

Про це повідомляє поліція області й уточнюють джерела Суспільного.

У поліції стверджують, що пішохід перетинав проїзну частину у невстановленому місці.

Винуватець аварії не зупинився і продовжив шлях на великій швидкості, тож до переслідування порушника довелось залучати додаткові патрулі.

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Винуватця ДТП разом з пасажиром затримали на одній з вулиць міста. Як виявилось, водій Audi був у нетверезому стані.

"Транспортний засіб "Audi" із механічними пошкодженнями виявили на вулиці Дорошенка. І пасажир, і керманич поводили себе агресивно, тож до них застосували спецзасіб кайданки. Огляд водія на стан сп’яніння показав, що 24-річний житель села Бармаки, що неподалік Рівного, керував авто нетверезим — 2,10 проміле алкоголю", – йдеться у повідомленні.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286-1 Кримінального кодексу України.

Житель Бармаків затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

З власних джерел Суспільному стало відомо, що чоловік має посвідчення помічника-консультанта на громадських засадах депутата. Щоправда, йдеться про обласного обранця попереднього скликання.

Загиблим виявився 27-річний військовослужбовець у відпустці.

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