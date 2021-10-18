Юнака намагалися врятувати дві бригади швидкої допомоги, перша з яких приїхала приблизно через 20 хвилин після виклику.

В Одесі в кафе помер 17-річний хлопець.

Про це в соціальних мережах повідомляють очевидці.

Інцидент стався ввечері 17 жовтня в кафе "Горище", розташованому на проспекті Шевченка (Приморський район міста). Як зазначається, юнак був з друзями, сидів за столом, говорив по телефону, раптово йому стало погано, і він впав.

"Хлопець, сидячи за столом, втратив свідомість, перед цим було тремтіння в кінцівках і рясне слиновиділення, поки бігали за адміністратором і намагалися викликати швидку, у нього зник пульс. Переклали його на підлогу і почали робити непрямий масаж серця, до "швидкої" додзвонилися з четвертого разу, бригада їхала близько 20 хвилин", - повідомив один з місцевих Telegram-каналів.

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До приїзду "швидкої" потерпілому намагалися надати допомогу співробітники кафе і його приятелі. Потім медики, які прибули на місце, зробили йому укол, але результатів це не дало, і вони викликали іншу бригаду. Однак всі зусилля з порятунку неповнолітнього виявилися марними.

За словами очевидців, 17-річний юнак спиртні напої не вживав. За деякими даними, він нібито "мав проблеми з тиском" і захворюванням щитоподібної залози.

Нагадаємо, у Києві викрили чергову банду "клофелінщиків". Як повідомила прес-служба Київської міської прокуратури, учасники злочинної групи причетні до пограбувань громадян з використанням сильнодіючих лікарських препаратів, у тому числі з летальним результатом (ч. 3 ст. 185, ч. 2. ст. 187, ч. 1 ст. 115 КК України).

Автор: Лариса Козова