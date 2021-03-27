Наркотики зловмисник зберігав в орендованому гаражі. Фігурант був "співробітником" інтернет-крамниці, через яку збували наркотики.

У Києві поліцейські затримали 20-річного наркодилера, в якого вилучили кокаїн вартістю понад 400 тис. грн.

Як повідомляє Департамент боротьби з наркозлочинністю Національної поліції, правоохоронці з’ясували, що чоловік працює «кур’єром» в інтернет-крамниці з продажу наркотиків та займається їх відправкою через поштові відділення.

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Вказівки щодо кількості та обсягів замовлень він отримував від так званого «куратора», з яким спілкувався виключно за допомогою месенджера.

Дилер орендував у столиці гараж, який використовував як склад. «Заробітну плату» отримував криптовалютою Bitcoin, яку потім переводив у готівку у пунктах обміну валют.

У результаті обшуків правоохоронці вилучили у зловмисника розфасований кокаїн, вартість якого за цінами «чорного» ринку становить понад 400 тис. грн.

Фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За даним фактом розслідується кримінальне провадження за ч. 2 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

За результатами експертизи буде вирішуватися питання щодо перекваліфікації злочину за ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ККУ.

Працівники поліції встановлюють коло осіб, причетних до наркобізнесу.

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Автор: Вікторія Токарєва