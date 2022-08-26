Учасники злочинної групи захопили горище багатоповерхівки в центрі столиці, на обладнані там квартири накладено арешт.

У Києві постануть перед судом група осіб, у тому числі приватний нотаріус, які незаконно заволоділи приміщенням у центрі столиці на підставі підроблених документів.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, приблизно упродовж 2017-2018 років учасники схеми, підробивши правовстановлюючі документи на нежитлове приміщення, розташовано на верхньому поверсі будинку по вул. Антоновича у Києві, незаконно ним заволоділи та оформили як квартири.

Відео дня:

"Надалі організатор схеми залучив свою доньку для отримання дозволу ДАБІ на реконструкцію цієї квартири. Проте замість реконструкції було фактично здійснено поділ горища на 8 окремих квартир, загальною площею 568,06 кв. м. та за сприяння приватного нотаріуса здійснили реєстрацію права власності на новоутворені об’єкти нерухомості", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що внаслідок шахрайських дій мешканцям будинку завдано шкоди на понад 19 млн грн. Для збереження речових доказів у кримінальному провадженні на вказані квартири накладено арешт.

Обвинувальний акт відносно чотирьох учасників групи, у тому числі щодо організатора, скеровано до Голосіївського районного суду столиці для розгляду по суті, додали в прокуратурі.

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляв УНІАН, 21 серпня стало відомо, що у Києві 77-річна пенсіонерка орендувала квартиру, а після, використовуючи фіктивні документи, продала її за 1,5 мільйона гривень.

Вас також можуть зацікавити новини: