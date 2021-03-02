Глибина річки у місці пошуку сягає 20 метрів.

У Запоріжжі двоє дітей провалилися під кригу на річці Дніпро: дівчинку врятували, пошуки хлопчика тривають.

Як інформує ГУ ДСНС України в Запорізькій області, повідомлення про подію на річці Дніпро у Заводському районі міста надійшло 2 березня о 14:29.

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За словами громадян, на відстані 20 м від берега двоє дітей провалилися під кригу. 11-річну дівчинку врятували рибалки, які стали свідками події. Дитину передали медикам.

«Наразі співробітники аварійно-рятувальної станції №3 Запорізької міської рятувально-водолазної служби та водолази Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС області проводять оперативні заходи щодо пошуку зниклого під водою хлопчика», - йдеться у повідомленні.

За гідрологічними даними, глибина річки у цьому місці сягає 20 метрів і, у сукупності з мулистим дном, це ускладнює пошукові роботи.

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Автор: Світлана Макринська