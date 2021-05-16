Щоб витягти жінку із тротуару, довелося викликати рятувальників.

У Комунарівському районі Запоріжжя жінка провалилася на тротуарі під плитку на подвір'ї обласної лікарні.

Читайте такожУ Запоріжжі посеред Дніпра застряг кран-гігант "Захарій" (фото)"16 травня близько 13:00 біля Запорізької обласної клінічної лікарні, за адресою Оріхівське шосе, 10 на тротуарі під плитку провалилася пенсіонерка. Сталося це прямо біля входу в лікарню", - пише місцеве видання Zабор.

За словами потерпілої, вона прийшла до лікувального закладу відвідати родича.

Щоб допомогти жінці вибратися із тротуару, на місце події довелося викликати рятувальників.

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Автор: Катерина Комолова