У Запоріжжі на Центральному пляжі потонув у Дніпрі 14-річний підліток.
Про інцидент у Facebook розповів директор Запорізького обласного центру екстреної медичної допомоги Костянтин Малашенко.
"Так, була швидка, була 50-ти хвилинна реанімація, все це було. Але було пізно. Байдужість....байдужість і безпечність. Безпечність дітей і байдужість дорослих, які відмовилися вчасно прийти на допомогу дитині перекреслили його шанси на життя", - написав він.
Медик акцентував на необхідності оволодіння навичками порятунку життя.
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"В черговий раз переконуємося, що навіть помінявши всі автомобілі на нові сучасні і зробивши всі дороги, ми не встигнемо врятувати дитину... якщо оточуючі як і раніше будуть байдужі. Байдужі один до одного, чужих дітей, можливості навчитися елементарних навичкок порятунку життя. Є над чим задуматися", - пише Малашенко.
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