У Запорізькій області від вибуху водонагрівача серйозно постраждала жінка. Мешканка міста Степногірськ отримала численні травми та потрапила до лікарні.
Про це повідомляє прес-служба Запорізького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Так, 18 жовтня в оселі мешканки Степногірська вибухнув водонагрівач. З яких причин стався вибух та що призвело до несправності приладу - наразі не повідомляється.
Відомо, що 68-річна жінка серйозно постраждала. На місце інциденту викликали лікарів швидкої допомоги. У жінки діагностували відкриту черепно-мозкову травму, рану правої скроневої ділянки голови та закриту травму правого плеча. Ймовірно, під час вибуху прилад розірвало на шматки, а металічні уламки потрапили у постраждалу.
Читайте такожВбивство професора запорізького університету: у поліції розкрили головні подробиці злочину (фото, відео)Наразі жінку госпіталізували. У якому вона стані та чи довго постраждалій доведеться пробути у лікарні - не відомо. Проте, як зазначили у мережі, інцидент з вибухом водонагрівача вкотре демонструє, як важливо слідкувати за справністю приладів та дотримуватись правил безпечного користування технікою.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що нещодавно у Донецьку "рвонув" трансформатор, а у Києві під час страшної пожежі в приватному будинку згорів живцем чоловік.
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