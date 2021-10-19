Постраждалій 68 років, її рятувала одна фельдшерська бригада.

У Запорізькій області від вибуху водонагрівача серйозно постраждала жінка. Мешканка міста Степногірськ отримала численні травми та потрапила до лікарні.

Про це повідомляє прес-служба Запорізького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Так, 18 жовтня в оселі мешканки Степногірська вибухнув водонагрівач. З яких причин стався вибух та що призвело до несправності приладу - наразі не повідомляється.

Відомо, що 68-річна жінка серйозно постраждала. На місце інциденту викликали лікарів швидкої допомоги. У жінки діагностували відкриту черепно-мозкову травму, рану правої скроневої ділянки голови та закриту травму правого плеча. Ймовірно, під час вибуху прилад розірвало на шматки, а металічні уламки потрапили у постраждалу.

Читайте такожВбивство професора запорізького університету: у поліції розкрили головні подробиці злочину (фото, відео)Наразі жінку госпіталізували. У якому вона стані та чи довго постраждалій доведеться пробути у лікарні - не відомо. Проте, як зазначили у мережі, інцидент з вибухом водонагрівача вкотре демонструє, як важливо слідкувати за справністю приладів та дотримуватись правил безпечного користування технікою.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що нещодавно у Донецьку "рвонув" трансформатор, а у Києві під час страшної пожежі в приватному будинку згорів живцем чоловік.

Також Вас можуть зацікавити новини:

Автор: Поліна Кузенко