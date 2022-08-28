Відзначається тління та задимлення у Денисовецькому, Паришівському та Котовському лісництвах.

Станом на 28 серпня у Зоні відчуження є три осередки займання, відкритого горіння не спостерігається.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Державного агентства України з управління зоною відчуження у Facebook.

"Київщину оточив смог, а жителі столиці та сусідніх районів скаржаться на запах гару. Однак, це не пов'язано з осередками займання в Чорнобильській зоні відчуження, які були зафіксовані в прикордонних районах 24 серпня 2022 року супутниками NASA FIRMS", - запевнили у Держагентстві.

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Зазначається, що наразі у Київській області відмічається імла - атмосферне явище, яке полягає у погіршенні метеорологічної дальності видимості в нижньому шарі атмосфери за рахунок підвищених частинок пилу, диму та гару.

"Станом на 28 серпня 2022 року по Зоні відчуження залишається 3 осередки займання з 4. Відкритого горіння не спостерігається, лише тління та задимлення у Денисовецькому, Паришівському та Котовському лісництвах", - мовиться у дописі.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 28 серпня, Київська міська державна адміністрація повідомила, що у Вишгородському районі Київської області сталося загоряння торфу. Киянам рекомендували зачинити вікна і обмежити перебування на вулиці.

У ДСНС заявили, що у Києві та області спостерігається імла, але це явище не є аномальним чи небезпечним. За інформацією Укргідрометцентру, станом на 19:00 територія України перебувала у малоградієнтному полі зі слабким вітром та низькою вологістю.

Пізніше заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олександр Краснолуцький зауважив, що у Києві зафіксоване перевищення рівня забруднення повітря є, але "перейматися не потрібно".

"На сьогоднішній день горять торф'яники і в Бучанському районі, і у Вишгородському районі. ДСНС працює. Дещо перевищення забруднення повітря є, але перейматися не потрібно", - сказав він.

Представник міністерства нагадав, що місцевим жителям рекомендується зачинити вікна, менше перебувати на відкритому повітрі та пити більше води.

"Це стосується більше Оболонського району, це стосується Троєщини, це стосується Деснянського району. Там дещо є перевищення забруднення повітря", - сказав Краснолуцький.

За його словами, у Державній службі з надзвичайних ситуацій "заспокоюють і кажуть, що ситуація контрольована, нічого страшного не станеться". "Найближчим часом обіцяють загасити пожежі", - додав представник міністерства.

Передбачається, що на ранок 29 серпня якість повітря в Києві вже покращиться.

Краснолуцький також пояснив, що пожежі на торф'яниках відбуваються через спеку.

Крім того, заступник міністра запевнив, що радіаційний фон в Києві - в нормі.

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