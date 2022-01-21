Жінка працювала у невеличкому містечку різноробочою.

У Польщі загинула українка Надія Яремчук. Жінку пограбували та вбили. На заробітки вона приїхала з Бердичівського району, що на Житомирщині.

Про це донька загиблої розповіла виданню berdichev.biz.

Жінка працювала у невеличкому містечку різноробочою. Зовсім недавно вона забрала до Польщі ще й свою доньку. Ввечері 18 січня жінку вбили.

"Просто вулицею, вона йшла на роботу - нічну зміну. Камери зафіксували, як її вдарили важким предметом по голові, а потім обікрали. На вулиці був дощ. Тіло пролежало до самого ранку на дорозі", - поділилася подробицями трагедії донька українки.

Труп жінки знайшли вже вранці. Перехожі помітили тіло й викликали швидку допомогу. Також вони зателефонували у поліцію. Після цього жінку забрали, а її донька згодом дізналася про інцидент.

Дочку запросили на впізнання тіла. Тепер вона залишилася сама. Окрім матері у неї нікого не було, батько помер ще багато років тому. Дочці потрібно відправити тіло матері до України, проте це дуже багато коштує.

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