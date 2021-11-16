Препарат, який може зупинити СМА, найдорожчий у світі. Один рятівний укол коштує понад 2 мільйони доларів.

Українська сім’я зібрала 9 мільйонів гривень на укол для доньки зі спинальною м’язовою атрофією. Але ін’єкцію дитині зробили безкоштовно, тому її близькі вирішили залишити кошти благодійників собі.

Про це йдеться у матеріалі OBOZREVATEL.

Препарат, який може зупинити СМА, найдорожчий у світі. Один рятівний укол коштує понад 2 мільйони доларів.

Батьки регулярно звітували у Instagram про кількість коштів, перерахованих від небайдужих. А нещодавно поділилися, що доньці врешті вдалося зробити дорогий укол в Італії.

Читайте такожУ вбивстві поліцейського на Лугащині підозрюється його колега - його затрималиЩоправда, як пише видання, укол дівчинці зробили безкоштовно. При цьому дорослі не стали приховувати, що суму від благодійників залишать собі, пославшись на дорогу реабілітацію Діани.

Після розголосу історії родина уточнила, що все ж один мільйон гривень віддасть іншій дитині, звернувши увагу, що ці кошти, зокрема, жертвували їхні близькі і друзі.

Своєю чергою, керівник фонду "Діти, ми встигнемо" Інна Білоус не приховує, що це такий не поодинокий випадок.

"Справді, деякі батьки після того, як отримували укол і в них залишалися гроші, не поспішали залишки передавати на допомогу іншим батькам, які теж збирають. Зараз, коли все це стало публічним, багато хто з них потихеньку починає переказувати гроші. Ми не говорили вголос про це, тому що такі скандали можуть підірвати довіру людей і вони просто не даватимуть своїх грошей на порятунок дітей. А це дуже погано", – розповіла вона журналістам.

Якщо батьки хочуть збирати гроші на реабілітацію, наголосила Білоус, то можуть відкрити новий збір та чітко написати, яка сума і для чого потрібна.

У фонді вважають, що батьки Діани чинять незаконно, тому разом із юристами готують документи для звернення до поліції.

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Автор: Віолетта Орлова