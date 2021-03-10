Власники машини стверджують, що зловмисник привів у дію вибуховий пристрій.

У передмісті Одеси поліція встановлює обставини загоряння іномарки місцевих активістів, припаркованої на території, що охороняється.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, інформація про те, що в с. Крижанівка горить автомобіль Renault, надійшла до правоохоронних органів від співробітників ДСНС сьогодні близько 05:00.

Відзначається, що машина належить 44-річному місцевому жителю. В результаті пожежі люди не постраждали, вогнем повністю знищено салон автомобіля.

На місці працювала слідчо-оперативна група. Обставини події і зловмисники, які можуть бути до нього причетні, встановлюються.

Розпочато провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Як уточнили УНІАН у правоохоронних органах, зазначена машина належить родині Голодків - активістів, які відомі участю в заходах, спрямованих проти роботи нелегальних гральних закладів, корупції у сфері вантажних автоперевезень. Крім того, нещодавно вони провели низку протестних акцій, пов'язаних з державним підприємством «Морський торговельний порт Южний», керівники якого, ймовірно, причетно до зловживань при держзакупівлях.

«Renault належить Віталію Голодку - колишньому співробітнику правоохоронних органів, який відомий як голова громадської організації «Україна - це ми», - сказав співробітник поліції.

Голодок у соціальних мережах заявив, що його автомобіль підпалили після акції в порту «Южний».

"Сьогодні вночі мені спалили машину», - написав Голодок і додав, що дії зловмисника зафіксували відеокамери зовнішнього спостереження.

Як підтвердила УНІАН його дружина Олеся Голодок, яка також є депутатом Білгород-Дністровської міської ради, вищезгаданий автомобіль належить їхній родині.

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За її словами, він був припаркований на території, що охороняється, житлового комплексу «Зелений мис», куди зловмисник проник безперешкодно, скориставшись своїм ключем.

«Зайшов через хвіртку. Відкрив своїм «магнітом». Рюкзак з вибуховим пристроєм залишив на капоті. Як тільки вийшов, прогримів вибух ... Те, що сталося ми безпосередньо пов'язуємо з нашим розслідуванням щодо порту «Южний». За нашими заявами відкрито кілька кримінальних справ. Проведено обшуки ... Чоловікові постійно погрожували ... », - розповіла Голодок, уточнивши, що розслідування стосувалися першого заступника підприємства Романа Інде.

«1 березня він мав вийти на роботу, перебуваючи під слідством. Це в голові не вкладалося. Ми мітингували під прокуратурою і написали заяву. Після обшуків його відсторонили», - заявила Голодок.

Вона також розмістила в соціальних мережах відео, на якому зображено пожежу.

Підозри менеджерам порту "Южний": що відомо

27 жовтня 2020 року САП повідомила підозру 11 топ-менеджерам держпідприємства «МТП «Южний» і приватних компаній у привласненні 47,5 млн грн коштів порту. Зазначалося, що схема полягала в закупівлі товарів за завищеними цінами, в ній були задіяні чинний і колишні посадові особи порту.

Зокрема, один з чинних керівників «Южного» разом з екс-заступником директора цього держпідприємства і керівником приватної компанії протягом 2017-2018 років організували схему, за якою порт незаконно переплатив зазначену суму при закупівлі товарів.

1 березня ВАКС відсторонив від займаної посади заступника директора порту, який підозрюється в організації корупційної схеми.

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Автор: Лариса Козова