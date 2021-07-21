При попередньому огляді слідів насильницької смерті на тілі не виявлено.

В селі Горошова на Тернопільщині місцеві мешканці виявили річці Дністер тіло чоловіка. Як з’ясувалося, загиблим виявився житель Чернівецької області, що потонув ще 18 липня.

Про це повідомляється на сайті ГУ нацполіції в Тернопільській області. Зазначається, що хлопець 1999 року народження 18 липня разом з друзями пішов купатися в селі Ржавинці Чернівецької області, і зник.

Течія віднесла тіло на територію Тернопільської області. При попередньому огляді, слідів насильницької смерті на тілі виявлено не було.

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Раніше в Одесі на пляжі потонув 17-річний юнак. Потерпілий відпочивав разом з товаришем. Хлопці перебували на хвилерізі. Юнак сказав другу, що погано себе почуває. Тим не менш, вони пустилися плисти.

За інформацією прес-служби, юнака підняли з глибини майже 3 метрів, реанімаційні заходи проводилися протягом 40 хвилин, але врятувати його не вдалося.

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Автор: Дмитро Захаров